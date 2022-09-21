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Появились фото последствий ночных обстрелов Донетчины

Россияне ночью обстреляли Волновахский, Покровский и Бахмутский районы. Есть разрушения, под завалами могут быть люди.
Появились фото последствий ночных обстрелов Донетчины
Иллюстративное фото / Telegram

Россияне продолжают обстреливать линию фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

Начальник Донецкой ОГА сообщил, что в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле, Бурлацкое и Новоукраинка. В селе Новоукраина снаряд попал во двор дома. Данные о пострадавших и разрушениях еще уточняются. 

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Курахово. Было попадание в дом, ранены 12 человек, в том числе два ребенка. Известно, что еще один человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию.

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В Константиновской громаде всю ночь продолжались обстрелы. К счастью обошлось без пострадавших.

"В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. На утро Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал", - сообщил Кириленко. 

В завершение Павел Кириленко заявил, что оставаться в Донецкой области опасно и призвал людей эвакуироваться. 

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Напомним, Эммануэль Макрон назвал нейтральные страны соучастниками агрессии РФ. Президент Франции раскритиковал страны, которые заняли нейтральную позицию в войне России против Украины. 

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