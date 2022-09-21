Макрон призвал ограничить право вето в ООН

Французский президент заявил о необходимости реформировать ООН

Совет безопасности ООН нужно реформировать и забрать право вето у стран, причастных к массовым нарушениям прав человека. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

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“Мне хотелось бы, чтобы мы, наконец, занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений”, – заявил Макрон.

При этом лидер Франции призвал международное сообщество к более решительным действиям по противодействию российской агрессии против Украины.

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“Речь не идет о том, чтобы выбрать лагерь между Востоком и Западом или Севером и Югом. Речь идет об ответственности всех, кто уважает Устав ООН и нашу величайшую ценность и добро – мир. Поскольку, кроме войны, речь идет о расколе мира вследствие прямых и косвенных последствий этого конфликта”, – заявил Макрон.

Напомним, Макрон назвал нейтральные страны соучастниками агрессии РФ. Президент Франции раскритиковал страны, занявшие нейтральную позицию в войне России против Украины.

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