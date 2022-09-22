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Россияне массово пытаются выехать за границу - соцсети

На граница России с соседними странами выстраиваются длинные очереди машин. В сети - много видео, иллюстрирующих ситуацию.
Россияне массово пытаются выехать за границу - соцсети
Россияне массово пытаются выехать за границу / скриншот

После объявленной Путиным мобилизации российские граждане массово пытаются выехать из страны. Об этом сообщают разные Телеграм-каналы.

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"Россияне массово бегут в Грузию, Монголию и соседние страны. С сегодняшней ночи на границе лютые очереди из машин. Не хотят воевать. И правильно делают", - говорится в одном из комментариев к видео.

Ранее Зеленский назвал победой большой обмен. Возвращение героев домой важно также потому, что нескольких бойцов ВСУ оккупанты приговорили к смертной казни. Теперь они дома, акцентировал президент.

 

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