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КНДР опровергла поставки оружия в Россию

Северная Корея уверяет, что не намерена ничего продавать Кремлю
 |  Автор: Юрий Кобзар
КНДР опровергла поставки оружия в Россию
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Власти Северной Кореи отрицают, что поставляли или планируют поставлять свое оружие в Россию. Об этом пишет южнокорейское издание “Yonhap” со ссылкой на заявление заместителя генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР.

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"Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", – сказал он.

Северокорейский чиновник также раскритиковал США за сообщение об оружекейніх поставках из КНДР в Россию. В то же время власти страны отмечают, что, как суверенное государство, КНДР имеет право на экспортировать свое оружие.

Напомним, в начале сентября разведка США сообщила, что РФ пытается купить у КНДР миллионы снарядов. Кремль находится в отчаянии, на что указывают закупки оружия в Иране и КНДР.

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