РФ пытается купить у КНДР миллионы снарядов – США

Кремль находится в отчаянии, на что указывают закупки оружия в Иране и КНДР

Россия пытается купить миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, что указывает на эффективность западных санкций против российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

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Власти США сообщили мало подробностей о номенклатуре, объемах и сроках поставки корейского оружия в Россию. Известно, что Россия пытается купить либо уже купила у Пхеньяна ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды. Также Кремль добивается дополнительных поставок северокорейского оружия в будущем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее", – отмечают в американском Институте изучения войны.

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Издание отмечает, что западные экономические санкции пока не нанесли России зримого вреда и не пошатнули власть Путина. Однако санкции против ВПК оказались эффективными, заблокировав Кремлю возможность покупать или производить современное оружие.

Примечательно, что даже Китай не спешит помогать России в снабжении армии. Причиной этого, вероятно, является нежелание Китая попадать под вторичные санкции.

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Официальные лица США считают, что сделка России с Северной Кореей указывает на отчаяние Кремля. Также это свидетельствует о неспособности России производить в нужных объемах даже простейшее оружие.

Напомним, потери России перевалили за 50 тысяч человек. По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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