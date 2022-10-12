Букингемский дворец назвал дату коронации Чарльза ІІІ

Весной церемонию в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Церемония коронации короля Великобритании Чарльза III пройдет 6 мая 2023 года. Об этом сообщили в Букингемском дворце. "Букингемский дворец рад объявить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023", - говорится в заявлении. Отмечается, что церемонию в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский. При этом вместе с Чарльзом III коронуют и королеву-консорта Камиллу. Напомним, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.