Армения заявила, что ЕС направит миссию на границу с Азербайджаном

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Евросоюз на фоне конфликта двух стран направит на границу свою миссию.

Евросоюз отправит миссию по установлению фактов на границу Армении и Азербайджана. Об этом заявил главы МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает российское пропагандисткое информагентство ТАСС в среду, 12 октября.

"По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад", - отметил арменский чиновник.

По его словам, у Европейского союза "уже есть решение отправить такую миссию по расследованию фактов".

Корреспондент.net уже сообщал ранее, что вдоль границы Армении и Азербайджана будет размещена гражданская миссия ЕС, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

Кроме того, в СМИ сообщили, что Азербайджан и Армения до конца года могут подписать мирный договор.