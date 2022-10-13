Украина должна восстановить границы 1991 года – Макрон

Президент Франции больше не предлагает сохранить лицо Путину

Переговоры с Россией в будущем необходимы, но Украина должна восстановить границы 1991 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

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"Цели понятны – восстановить границы 1991 года. Поэтому вопрос заключается в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. То, что мы даем им оружие, не означает, что мы можем решать за них", – сказал Макрон.

По его словам, в определенный момент Киеву и Москве придется снова вернуться за стол переговоров.

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"Мы хотим помочь украинцам выстоять, сохранить Европу объединенной и посадить их за стол переговоров с Россией. Переговоры не означают сдаться", – сказал он.

Напомним, в прошлом Макрон подвергся жесткой критике за то, что предлагал Украине уступить свой суверенитет России, чтобы “сохранить лицо Путину”.

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