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Эрдоган на саммите с Путиными призвал остановить кровопролитие

Турецкий лидер не оставляет попыток стать главным посредником между воюющими сторонами
 |  Автор: Юрий Кобзар
Эрдоган на саммите с Путиными призвал остановить кровопролитие
Реджеп Эрдоган / EPA / UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "остановить кровопролитие" в Украине, выступая на саммите в Казахстане, где присутствует также российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет CNN.

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"Каждый из нас испытывает региональное и глобальное влияние кризиса в Украине... Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития", - заявил Эрдоган.

Также сообщается, что в рамках этого саммита, посвященного вопросам сотрудничества в Азии, Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу – далеко не первую за последние месяцы.

Напомним, Макрон считает, что Украина должна восстановить границы 1991 года. Президент Франции больше не предлагает сохранить лицо Путину. 

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