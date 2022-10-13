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Жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки – СМИ

В РФ преступлением стало просто слушать украинскую музыку
 |  Автор: Юрий Кобзар
Жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки – СМИ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Москве местного жителя оштрафовали и отправили под административный арест за прослушивание украинской музыки в собственном автомобиле. Об этом пишет правозащитное издание ОВД-Инфо.

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По данным издания, днем 12 октября житель Москвы слушал украинскую музыку у себя в машине. За это его задержали сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции. 

Там на мужчину составили два протокола по административным статьям – о неповиновении полицейскому и о дискредитации вооруженных сил России. Тверской районный суд Москвы назначил ему 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму начались репрессии за прослушивание украинской музыки. Уже известно как минимум об одном эпизоде, когда нескольких людей отправили за решетку из-за украинской музыки. 

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