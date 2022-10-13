Хотят ли украинцы дерусифицировать города: Данные социологов

Многие улицы и площади в Украине до сих пор названы в честь имперских деятелей России

Более половины украинцев поддерживают идею переименования улиц и площадей, чьи названия связаны с РФ, Российской империей и Советским Союзом. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова.

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Так, 56,9% опрошенных согласились с необходимостью переименования топонимических объектов, названных в честь имперского прошлого. Еще 17,9% украинцев заявили, что негативно относятся к подобным переименованиям. Примерно столько же – 17,2% респондентов – заявили, что им безразлично. Остальные не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

“Негативное отношение к переименованию преобладает только в южных областях страны: 42% высказались против переименования, 27% поддержало переименование. В восточных областях, которые не находятся сейчас под оккупацией, большинство (44%) поддерживают декоммунизацию и дерусификацию улиц, против выступает вдвое меньше респондентов (24%)”, – заявили социологи.

dif.org.ua

Напомним, Кабмин переименовал Южно-Украинскую АЭС. Из названия убрали русизм, доставшийся станции со времен СССР.

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