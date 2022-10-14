В Братиславе парень застрелил двух мужчин возле гей-бара

На утро полиция нашла его тело вблизи центрального вокзала. Вероятно, он совершил самоубийство.

В Братиславе в ночь на четверг, 13 октября, 19-летний парень открыл стрельбу возле гей-бара Тепларен, в результате которой двое мужчин погибли и еще одна женщина получила ранения - после этого он застрелился сам. Об этом сообщает издание Aktuality.

Перед этим он опубликовал в соцсетях "манифест" на 60 страниц, в котором утверждал, что мир контролировали евреи, а положить конец этому может только их убийство.

В "манифесте" парень упоминает и о психологических проблемах и буллинге, с которым сталкивался. Толчком к совершению убийства назвал нападение на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч радикала Брентона Тарранта в 2019 году, в результате которого погиб 51 человек.

Через несколько часов после содеянного он написал на дискуссионном форуме 4chan, где часто публикуются манифесты ультраправых и серийных убийц, что целью его нападения должен был стать премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, но "не повезло".

Около полуночи подросток разместил в Twitter два сообщения о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. Утром в четверг полиция нашла его тело, вероятно, вблизи центрального вокзала Братиславы.

Некоторые пользователи узнали стрелка по фотографиям и опубликовали его полное имя. Таким образом выяснилось, что отец Юрая К. является братиславским бизнесменом, который был кандидатом на парламентских выборах от бывшей партии Батькивщина.

Инцидент расследует Национальное агентство по борьбе с преступностью Словакии как умышленное убийство по мотиву ненависти в отношении гомосексуалов. Правоохранители считают, что у Юрая К. не было сообщников.

Ранее стрельба случилась в ночном клубе в муниципалитете Фуэнлабрада в испанском Мадриде. Злоумышленник открыл огонь, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.