Спутники NASA зафиксировали последствия ударов по энергетике Украины

Спутники NASA показали, как Украина выглядела в январе 2022 года, а затем в ноябре. На снимках показано влияние войны России на энергетическую инфраструктуру Украины. Снимки показали в издании Sky News.

Сообщается, что каждое утро над Украиной пролетают спутники NASA Suomi и NOAA-20. Их мощные камеры зафиксировали насколько слабо "светится" Украина.

Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.



Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.



Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF