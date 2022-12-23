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Спутники NASA зафиксировали последствия ударов по энергетике Украины

Спутниковые снимки показали последствия ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Спутники NASA зафиксировали последствия ударов по энергетике Украины
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Спутники NASA показали, как Украина выглядела в январе 2022 года, а затем в ноябре. На снимках показано влияние войны России на энергетическую инфраструктуру Украины. Снимки показали в издании Sky News

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Сообщается, что каждое утро над Украиной пролетают спутники NASA Suomi и NOAA-20. Их мощные камеры зафиксировали насколько слабо "светится" Украина.

В то же время представители британского посольства заявили изданию, что Украина имеет "более чем достаточно" генерирующих мощностей.

Напомним, в КГГА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве. В столице ситуация с отоплением и водоснабжением стабильная, однако с электроснабжением - сложная. Проводятся экстренные отключения.

 

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