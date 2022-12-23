Спутники NASA зафиксировали последствия ударов по энергетике Украины
Спутники NASA показали, как Украина выглядела в январе 2022 года, а затем в ноябре. На снимках показано влияние войны России на энергетическую инфраструктуру Украины. Снимки показали в издании Sky News.
Читайте также: Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон
Сообщается, что каждое утро над Украиной пролетают спутники NASA Suomi и NOAA-20. Их мощные камеры зафиксировали насколько слабо "светится" Украина.
Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022
Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.
Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF
В то же время представители британского посольства заявили изданию, что Украина имеет "более чем достаточно" генерирующих мощностей.
Напомним, в КГГА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве. В столице ситуация с отоплением и водоснабжением стабильная, однако с электроснабжением - сложная. Проводятся экстренные отключения.