Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон

Президент Украины сообщил, что уже вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил утром, 23 декабря, что вернулся в Киев. Он опубликовал видео со своего рабочего места в кабинете из Офиса президента. Видео из своего кабинета Зеленский опубликовал у себя в Telegram.

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"Доброе утро всем. Желаю всем здоровья. Слышите, у нас работают телефоны? Я в кабинете, работаем ради победы. Всем хорошего дня, всех победим", - сказал Зеленский в своем обращении.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский поехал в США с не анонсированной поездкой. Президент впервые выехал за границу с начала полномасштабного вторжения.

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Ранее WSJ сообщили, что Владимир Зеленский готовит мирный план до февраля. Переговорная позиция Украины будет зависеть от ее позиции на поле боя, поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед.