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СМИ: Шойгу изменил командование военных округов РФ

Речь идет о Южном и Западном военных округах России, отмечают российские пропагандистские издания.
СМИ: Шойгу изменил командование военных округов РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил перестановки в командовании в военных округах, расположенных у границ Украины. Об этом заявило российское провластное информагентство РБК со ссылкой на свои источники в понедельник, 23 января

СМИ сообщает, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.

В то же время, Западный военный округ, которым ранее командовал Кузовлев, теперь возглавит генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Как уже сообщалось ранее, Шойгу "проинспектировал" штаб группировки войск Восток в ходе работы в зоне "специальной военной операции".

Кроме того, в декабре прошлого года сообщалось о двух визитах Шойгу на "передовую".

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