В РФ сделали новое заявление о "красных линиях"

Представитель России опять напомнил, что его страна располагает ядерной кнопкой и "другим странам это следует учитывать".

НАТО и страны Запада фактически вовлечены в конфликт в Украине, но "еще не пересекли все красные линии". Об этом во вторник, 24 января, сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американской журналистке Ким Айверсен для ее шоу.

"Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены", - заявил Полянский.

Говоря о поставках оружия Украине западными союзниками, он отметил, что в конфликте с ядерной державой нужно "просчитывать все варианты".

Полянский сказал, что "российская сторона посылает сигнал некоторым столицам на Западе, чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой ... военной операции радикальным образом".

Напомним, спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ провело ночной рейд в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области и уничтожило передовой пункт управления армии РФ.

Немецкие СМИ сообщили, что Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2.

Добавим, что правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16.

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