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Путин пригрозил испытаниями ядерного оружия

Президент Российской Федерации снова пригрозил ядерным оружием.
Путин пригрозил испытаниями ядерного оружия
Иллюстративное фото / Владимир Путин / EPA / UPG

Президент страны-агрессора Владимир Путин в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. В частности, он заявил о готовности Российской Федерации начать испытания ядерного оружия. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на выступление Путина перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля. 

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В ходе собственного обращения диктатор обвинил США и страны НАТО в наращивании ядерного потенциала. Путин подчеркнул, что власти РФ могут вернуть испытания ядерного оружия. 

При этом президент РФ дал указание Минобороны и "Росатому" провести подготовку к таким испытаниям. 

Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия. Первыми мы этого, разумеется, делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем - подытожил Путин

Ранее президент страны-агрессора заявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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