Путин назвал Украину "порабощенной" Западом

Глава кремлевского режима не постеснялся назвать уже всю Украину "историческими территориями" России.

Страны Запада якобы "поработили" Украины и готовили ее к большой войне. Об этом заявил Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

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"США и НАТО ускорено разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом", – заявил Путин.

В своей речи он в очередной раз повторил о проекте Запада по созданию "анти-России" в Украине и отметил, что он "не новый".

"Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польша, и другие страны с одной целью: оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Вот в чем эта цель, ничего нового нет, никакой новизны, все повторяют", – заявил президент РФ.

Путин считает, что "Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон".

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.