Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия, отметил глава Кремля.

РФ приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сказал Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

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"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", – заявил он.

Он заявил, что РФ для возвращения в ДСНВ "должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО".

Данный договор был заключён между РФ и США в 2010 году и действовал до 2026 года. Он предполагал, что в течение семи лет после вступления в силу стратегические наступательные вооружения двух стран должны быть ограничены следующим образом:

700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках;

1550 ядерных боеголовок;

800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.