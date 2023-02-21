Байден и Дуда встретились в Варшаве

Лидеры государств провели встречу в президентском дворце в Варшаве. После переговоров состоится пресс-конференция президентов.

Президент США Джо Байден в Польше встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

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Сообщается, что лидеры государств провели встречу в президентском дворце в Варшаве. Когда переговоры завершатся, состоится пресс-конференция президентов.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.