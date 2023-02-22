В ООН отреагировали на ядерные угрозы Путина

Путин во время послания к Федеральному собранию поручил российскому Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям.

Решение России выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями "вызывает обеспокоенность". Так в ООН отреагировали на слова Владимира Путина, который во время обращения к Федеральному собранию заявил, что приостанавливает участие РФ в новом Договоре о сокращении и ограничении ядерных вооружений, во вторник, 21 февраля, пишет Sky News.

В частности, представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в условиях отсутствия контроля над ядернім вооружением, "мир станет опаснее, нестабильнее, с потенциально катастрофическими последствиями".

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать такого результата, включая немедленное возвращение к диалогу", - сказал Дюжаррик.

Напомним, во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Россия в ДСНВ. Также он приказал готовиться к началу ядерных испытаний, если США это сделают.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение России демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями.