Колбаса и пельмени за чмобика. Бартер по-русски

В России своеобразно благодарят вдов и семьи мобилизованных, погибших на войне против Украины.

Колбаса, пачка пельменей, дрова или овощной набор – это перечень, что получают семьи российских солдат в качестве компенсации за гибель их родственника на войне против Украины. Еще летом на гробовые выплаты некоторые россияне могли позволить купить себе белую Ладу, но теперь в РФ все чаще не выплачивают деньги, а предлагают "альтернативу".

Начнем с сегодняшнего дня. Так, 22 февраля местная администрация Владивостока подарила вдовам ликвидированных в Украине оккупантов колбасу и паштет. Об этом чиновники сообщили в Telegram-канале горсовета, опубликовав в качестве отчета фотографии "торжественной" церемонии передачи вдовам пакетов с так называемой "мясной компенсацией" за мужей.

Отметим, что после того, как информация об этом разошлась в соцсетях, администрация Владивостока удалила свой пост.

17 февраля семью ликвидированного чмобика "поддержали" пачкой пельменей. Такую "помощь" получили жители села Алдан-Маадыр в российской республике Тыва от местных властей. Чиновники также похвастались в соцсети, что приурочили "подарок" к Новому году, который в Тыве празднуют 17 февраля по лунному календарю Шагаа.

Обладательница "подарка" Валентина Ондар - мать троих сыновей. Ее младший сын "героически" погиб под Лисичанском, говорится в сообщении. Кроме того, на войне в Украине находится и второй сын женщины. Вторую пачку пельменей чиновники вручили многодетной семье с такой же фамилией - Ондар.

Напомним, что в республике Тыва в сентябре заявили, что семьи мобилизованных получат по одному барану, 50 килограммов муки, два мешка картошки, а также капусту "по мере необходимости".

Эпопея с шубами

В начале февраля вдовам пророссийских боевиков "ДНР" на оккупированной части Донбасса в качестве компенсации за потерю супругов выдали шубы. Человек из окружения экс-"министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина по имени Евгений Скрипник сообщил, что женам погибших боевиков передали 21 шубу. По его словам, это случилось благодаря усилиям бизнесмена Александра Боряка, а доставкой подарков занималась жена Стрелкова Мирослава Регинская.

6 февраля она опубликовала видео, на которой 13 женщин держат шубы и благодарят за подарки. В свою очередь снимающий ролик человек говорит на видео, что "в такие момент ощущаешь, что мы одна семья".

Только вот "семейные связи" в "ДНР" оказались очень хрупкими: сразу после съемки видео у части женщин шубы забрали, потому что они якобы "плохого качества", и "пообещали вскоре выдать новые", сообщила российская организация Феминистское антивоенное сопротивление.

Позже организаторы этой акции вообще заявили, что шубы выдали по ошибке, потому что они "предназначались другим людям".

"Собеседница движения также рассказала, что женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если они снимутся в видеоролике. Она уточнила, что это распространенная практика: часто вдовы на подобных фото и видео оказываются фейковыми", – сообщили журналисты.

Еще лютый кринж

В ноябре в Курской области одна из местных администраций решила поздравить матерей ликвидированных оккупантов с Днем матери. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев лично ездил по домам родственников "200-х", чтобы торжественно вручить им открытки и наборы из трех полотенец.

Отметим, что семьям российским мобилизованным, что еще убивают людей в Украине, власти РФ также выдают дрова, уголь и овощные наборы.

В частности, в Подмосковье семьям чмобиков раздали овощные наборы, состоящие из 10 кг картофеля и 10 кг моркови. Журналисты рассказали, что наборы будут получать 105 семей в неделю.

Примечательно, что в сюжете скрыли лица всех родственников "героев". Все они "искренне благодарны" за "помощь", даже несмотря на то, что не знают, где находятся их мужья и сыновья и что происходит с ними в Украине.

