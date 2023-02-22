Ядерный шантаж. Что означают заявления Путина

Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Обращение российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию РФ не особо впечатлило. Состояло оно в основном из затертых пропагандистских штампов. Единственное новое, что сказал Путин, так это объявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Что за соглашение?

Это соглашение с США оставалось последним документом, ограничивавшим ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Сотрудничество России и США по вопросу СНВ не прекращалось даже на фоне кризиса в отношениях стран. В 2021 году президенты продлили действие СНВ-III, несмотря на претензии, которые были у Вашингтона и Москвы к содержанию договора.

США требовали, чтобы к договору присоединился Китай. Россия говорила, что в нем тогда могли бы участвовать и Великобритания с Францией, чьи ядерные потенциалы соизмеримы с китайским.

В своем выступлении Путин упомянул об этих претензиях, фактически поставив участие Лондона и Парижа в СНВ условием возобновления участия в нем Москвы.

"Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания? И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы? То есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали по сути заявку на участие в этом процессе. Ну, слава богу. Давайте, мы не против", - сказал он.

СНВ-III оставался едва ли не последним большим российско-американским соглашением о контроле над вооружениями, которое продолжало действовать. В 2019 году США и Россия разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 2020-2021 гг. США и Россия вышли из Договора по открытому небу, который разрешал свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов документа.

Сообщать будут

После выступления Путина МИД РФ разъяснил, что Россия обещает соблюдать количественные ограничения в рамках СНВ, а также продолжать уведомлять США о пусках баллистических ракет.

Однако это обещание, во-первых, не является обязательным, поскольку прозвучало после официального объявления о приостановке участия в договоре, а во-вторых, это очень небольшая часть всех положений соглашения.

"Решение о приостановлении действия договора может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности", - говорится в заявлении МИД.

Последствия

До последнего времени вопрос ядерных вооружений держался отдельно от ухудшавшихся отношений России и США: что бы ни происходило, эти ограничения продолжали соблюдать.

Приостановка российского участия в СНВ не обязательно означает намерение выхода за пределы установленных договором лимитов по количеству развернутых ядерных носителей и боезарядов,.

Договор ограничивает количество носителей на уровне 800 единиц (при этом только 700 из них могут быть развернуты), а боезарядов - на уровне 1550 единиц.

Заявление Путина о приостановке участия России в Договоре, возможно, было сделано того, чтобы вновь вернуть ядерную риторику в информационное пространство — и тем самым отвлечь от общей бессодержательности остальной части речи, отмечает ISW. Институт ранее оценивал, что Кремль использует ядерную риторику в качестве информационной операции, чтобы воспрепятствовать Украине и Западу, дав России возможность компенсировать военные неудачи. Однако после речи Путина аналитики ISW продолжают считать, что Россия не будет применять ядерное оружие в Украине или против НАТО.