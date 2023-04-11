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Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина - ISW

В Кремле продолжают дискредитировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина - ISW
Евгений Пригожин / ЕРА/UPG

Министерство иностранных дел России отреагировало на критику владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), что стало первым официальным ответом российского государственного учреждения на критику Пригожина. Об этом сообщают в ISW

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В Институте сообщают, что Пригожин раскритиковал работу МИД в Африке 7 апреля, заявив, что российское внешнеполитическое ведомство "абсолютно ничего не делает" и что силы Вагнера сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с МИД и другими государственными учреждениями в регионе. 

9 апреля МИД отреагировал на критику Пригожина и заявил, что готов сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за рубежом, а также, что ряд предстоящих мероприятий во время председательства России в Совбезе ООН будет посвящен африканской тематике.

Затем Пригожин ответил МИД, поставив под сомнение его способность решать проблемы через СБ ООН, и опубликовал список из 15 вопросов, которые, по мнению Пригожина, требуют срочного обсуждения в СБ ООН, большинство из которых касаются поддержки действий России в Украине и Африке.

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"Атака МИД России на Пригожина является продолжением усилий Кремля, направленных на дискредитацию и подрыв деятельности Пригожина. МИД, другие российские государственные учреждения и филиалы Кремля, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой. МО России отказалось назвать силы Вагнера участниками битвы за Бахмут, ссылаясь на "штурмовые отряды"", - говорится в сообщении. 

В ISW считают, что Пригожин, вероятно, критиковал повестку дня МИД России в СБ ООН, пытаясь изобразить себя способным государственным деятелем, способным влиять на внешнюю политику, и заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества. 

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Аналитики отметили, что Пригожин продолжает пытаться превозносить себя, преувеличивая роль "вагнеровцев" в успехах России в Украине и используя свою популярность в российском националистическом информационном пространстве для критики российского правительства.

Напомним, в британской разведке сообщили, что Россия усиливает десантников новым оружием для наступления. Армия РФ получила системы Солнцепек для наступления.

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