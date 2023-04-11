Беспилотник с бомбой атаковал аэропорт Белгорода - РосСМИ

Беспилотник упал на территории аэропорта и взорвался.

| Автор: Мальцева Ольга

Беспилотник со взрывчаткой якобы атаковал аэропорт в Белгороде. БПЛА врезался в забор. Сейчас аэропорт не работает. Об этом сообщает российское СМИ Baza.

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Сообщается, что БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ISW сообщили, что Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина. В Кремле продолжают дискредитировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.