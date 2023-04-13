США не ожидают быстрого окончания войны - Reuters

В последние недели в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки.

Полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года". Об этом в среду, 12 апреля, говорится в публикации агентства Reuters, со ссылкйо на документы разведывательного управления Министерства обороны США, которые якобы попали в интернет.

Агентство уточняет, что проанализировало около 50 "слитых" документов. В одном из них, который называется "Битва за Донбасс", якобы разведка США прогнозирует, что противостояние на востоке Украины затянется дольше 2023 года. Также американцы полагают, что россияне не смогут полностью оккупировать этот регион.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредсказуемого восстановления может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", - сказано в документе.

Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость - это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в соцсетях появились якобы засекреченные документы с подробностями планов США и НАТО по укреплению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. По данным издания, Пентагон якобы расследует, кто мог стоять за "утечкой" документов. Вскоре в США заявили о новой утечке партии секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.