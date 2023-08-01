Украина имеет план на случай гибели Зеленского - Politico

Смерть президента Украины стала бы психологическим шоком, но на обороне Украины не сказалась бы.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина имеет план на случай гибели президента Владимира Зеленского в условиях войны, однако публично об этом украинские чиновники не говорят. Об этом сообщает Politico.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что "украинцы имеют планы, о которых я не собираюсь говорить или вдаваться в подробности".

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Согласно Конституции, линия преемственности является четкой - когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины.

В издании отмечают, что председатель Верховной Рады - Руслан Стефанчук, член партии "Слуга народа" - не имеет особо высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения. Он составляет около 40 процентов, что меньше половины рейтинга Зеленского. И он не пользуется популярностью среди оппозиционных депутатов.

"Но я не думаю, что это имеет значение...Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", - сказал Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.

В издании отметили, что руководящий совет, скорее всего, будет состоять из Стефанчука как председателя, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, который сейчас возглавляет офис президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. Валерий Залужный останется главным генералом страны.

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Каратницкий отметил, что он надеется увидеть на этой должности телеведущего Сергея Притулу, который сейчас руководит большими благотворительными инициативами и имеет заоблачный рейтинг общественного доверия.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому, если бы с Зеленским произошло что-то ужасное, это не было бы настолько решающим, как вы могли бы подумать", - добавил Каратницкий.

Он отметил, что Украина создала "хорошо отточенную" административную, военную и дипломатическую машину.

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"Я не хочу сказать, что Зеленский не имеет к этому отношения, - добавил он. "Но я думаю, что единство страны - это незаменимая вещь".

Напомним, последствия обстрелов, фронт и ПВО: Зеленский провел совещание с силовиками и военными. Владимир Зеленский провел совещание и заслушал доклады военных и силовиков о ситуации в стране.