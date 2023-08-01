Израильская полиция отметила, что нападавший открыл огонь по группе прохожих вблизи торгового центра.

Нападение со стрельбой произошло во вторник, 1 августа, у торгового центра в израильском городе Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан под Иерусалимом. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Израильская служба скорой медицинской помощи сообщила, что пять человек пострадали. В частности, одна из раненых находится в тяжелом состоянии. По информации службы, все пострадавшие получили огнестрельные ранения, они госпитализированы.

Кроме того, в тяжелом состоянии находится 40-летний мужчина, еще четверо госпитализированных – в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба израильской полиции отмечает, что нападающий открыл огонь по группе прохожих вблизи торгового центра. Находившийся рядом сотрудник пограничной полиции имел при себе оружие, услышав выстрелы, поспешил к месту происшествия и, открыв огонь, нейтрализовал террориста, указали в полиции. На месте инцидента работали следователи.

Власти Израиля назвали произошедшее терактом. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заверили, что главу правительства и министра обороны Йоава Галанта сообщили о случившемся и следят за развитием событий.

Cмотрите фотогалерею: Под Иерусалимом произошла стрельба: пятеро пострадавших

Напомним, 3 июля армия обороны Израиля приступила к масштабной антитеррористической операции в городе Дженин, расположенном на его территории лагере беженцев, который израильские военные считают "убежищем террористов".

Добавим, что 4 июля стало известно, что в Тель-Авиве мужчина на автомобиле сбил людей на тротуаре, после чего напал на прохожих.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet