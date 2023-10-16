В РФ перевернулся туристический автобус: двое погибли, много травмированных

Туристический автобус следовал из Китая в российский город Уссурийск. Водитель не справился с управлением, и автобус слетел с дороги.

В Приморском крае РФ туристический автобус попал в ДТП: пострадали 40 человек, двое погибли. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Сообщается, что автобус ехал из Китая в русский город Уссурийск. Водитель не справился с управлением, и автобус слетел с дороги.

"По последним данным, двое погибли. По предварительным данным, еще 40 человек пострадали", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что всего в автобусе было 50 человек: два водителя и 48 пассажиров, детей среди них не было.

В свою очерель Телеграм-канал Mash дает несколько иную информацию о пострадавших.

Сообщается, что шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Все они отправились в больницу в Славянке. Одну женщину зажало, но ее вытащили спасатели.

"По информации Amur Mash, в салоне находились 52 человека. 17 из них пострадали - 13 пациентов в средне-тяжелом состоянии и четверо в тяжелом. Два человека погибли. Детей не было", - говорится в сообщении.

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