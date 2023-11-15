Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"

Турецкий лидер считает, что ХАМАС "защищает свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике".

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Израиль является "террористическим государством", совершающим военные преступления и нарушающим международное право в Газе. Об этом он заявил в среду, 15 ноября, в турецком парламенте, сообщает Анадолу. По словам Эрдогана, военная кампания Израиля против палестинской радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа стала одним из "самых коварных нападений в истории человечества при неограниченной поддержке Запада". "Я откровенно говорю, что Израиль является террористическим государством. Вы называете ХАМАС террористической организацией. ХАМАС - политическая партия, которая приняла участие и победила на выборах в Палестине. После победы на выборах вы отобрали у него эти права. Израиль и Америка отобрали вместе", – заявил президент Турции. По его словам, боевики ХАМАСа, совершившие нападение на Израиль 7 октября, "защищают свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике", и являются "борцами сопротивления". Эрдоган призвал судить израильских лидеров за военные преступления в Международном суде ООН в Гааге. Также президент Турции призвал премьер-министра Израиля признать, что у его страны ядерное оружие, и отметил, что "Израиль может иметь столько ядерных бомб, сколько захочет. Но чем бы он ни владел, он все равно уйдет". Турецкий лидер подчеркнул, что если Израиль продолжит "свою бойню" так же, то повсеместно будет зафиксировано, что "это террористическое государство, проклявшее весь мир". Напомним, накануне турецкие правозащитники подали иск против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Министерство юстиции для дальнейшего направления в Международный уголовный суд. Нетаньяху обвиняют в "геноциде и преступлениях против человечности" в Секторе Газа. Напомним, 7 октября базирующаяся в Газе палестинская радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля приступила к военной операции против ХАМАС. Число жертв нападения в Израиле достигло 1400 человек, в Газе заявляют о более чем 11 000 убитых. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp