Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Контроль над Газой: Германия выступила с предложением о судьбе региона

В мировом политикуме активизируются дискуссии о возможных сценариях действий после войны.
Контроль над Газой: Германия выступила с предложением о судьбе региона

Власти Германии предлагают, чтобы ООН взяла под свой контроль Сектор Газа после завершения войны Израиля против ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

"Согласно документу, с которым ознакомилось Politico, Германия заявила, что Организация Объединенных Наций может взять под контроль Газа после завершения войны Израиля и ХАМАС", - пишет издание.
 
Также сообщается, что это предложение не нашло всесторонней поддержки.
 
"И палестинцы, и некоторые дипломаты ЕС испытывают серьезные сомнения в осуществимости этой идеи, а высокопоставленный палестинский деятель в Европе назвал ее "неприемлемой", - говорится в материале.
 
По информации издания, сейчас продолжаются дискуссии о том, как допустить больший объем гуманитарной помощи в Газу и остановить боевые действия. Но также активизируются дискуссии о сценариях действий после войны.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK