Контроль над Газой: Германия выступила с предложением о судьбе региона

В мировом политикуме активизируются дискуссии о возможных сценариях действий после войны.

Власти Германии предлагают, чтобы ООН взяла под свой контроль Сектор Газа после завершения войны Израиля против ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

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"Согласно документу, с которым ознакомилось Politico, Германия заявила, что Организация Объединенных Наций может взять под контроль Газа после завершения войны Израиля и ХАМАС", - пишет издание.



Также сообщается, что это предложение не нашло всесторонней поддержки.



"И палестинцы, и некоторые дипломаты ЕС испытывают серьезные сомнения в осуществимости этой идеи, а высокопоставленный палестинский деятель в Европе назвал ее "неприемлемой", - говорится в материале.



По информации издания, сейчас продолжаются дискуссии о том, как допустить больший объем гуманитарной помощи в Газу и остановить боевые действия. Но также активизируются дискуссии о сценариях действий после войны.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.