ЦАХАЛ показал, что нашли в больнице Газы

Самая большая больница города была также штаб-квартирой ХАМАС. Там нашли оружие и боевое снаряжение.

В крупнейшем госпитале Газы израильские военные обнаружили оперативный военный командный центр палестинских боевиков ХАМАС и оружие. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, обнародовав видео оттуда. По словам спикера Армии обороны Израиля контрадмирала Даниэля Хагари, войска, вошедшие в больницу Аль-Шифа в городе Газа, нашли там оружие, боевое снаряжение и технологическое оборудование ХАМАСа. Израиль ранее утверждал, что больница служит штаб-квартирой ХАМАС и Соединенные Штаты во вторник заявили, что эти данные подтверждаются их собственной разведкой. "Нет места в Газе, куда мы не могли бы добраться. Там нет тайников. Нет убежища для убийц из ХАМАС. Мы достигнем и ликвидируем террористов, и мы вернем наших заложников. Это две священные миссии", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приветствуя вход своих войск в больницу.

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— Tsahal (@Tsahal_IDF) November 16, 2023

Напомним, в среду в ЦАХАЛе заявили, что вошли на территорию крупнейшей больницы Газы.

Ранее сообщалось, что ХАМАС окончательно потерял контроль над городом Газа. Как подчеркнул министр обороны Израиля, ЦАХАЛ продвигается "в соответствии с планами".

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