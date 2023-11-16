Иран обладает ураном для трех ядерных бомб - СМИ

Иран - единственная страна, которая обогатила уран до высокого процента чистоты, не производя ядерного оружия.

Иран обладает достаточным запасом обогащенного урана до 60% чистоты для создания трех ядерных бомб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

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Сообщается, что за два месяца запасы иранского урана выросли на 6,7 кг и, по оценкам экспертов, теперь составляют 128,3 кг. Это более чем в три раза превышает вес урановой массы (около 42 кг), которой, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы в случае дальнейшего обогащения.

"Это достаточно большое количество, особенно если вы не используете его ни для чего", - сказал журналистам дипломатический источник на условиях анонимности.

Также в публикации говорится, что Иран является единственной страной, которая обогатила уран до высокого процента чистоты, не производя ядерного оружия. Оружейная чистота обогащенного урана, применяемого для создания ядерного оружия, составляет около 90%. Но и 60% чистоты урана - достаточно высокий показатель. Вместе с тем, темпы обогащения урана Ираном замедлились примерно в три раза с начала года, что, по словам дипломатов, является очевидным результатом косвенных переговоров с США, которые, вероятно, привели к обмену пленными между двумя странами в сентябре.

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