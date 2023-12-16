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В Пакистане боевики напали на полицейский участок и армейские посты

Обозреватели пишут, что в последнее время возросла активность нового талибского движения Техрик-Джихад Пакистан.
В Пакистане боевики напали на полицейский участок и армейские посты
Боевики напали на региональное полицейское отделение и два военных поста на северо-западе Пакистана спровоцировав перестрелку, в результате которой погибли четверо офицеров и трое боевиков. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает  Associated Press.
 
По словам начальника местной полиции Ифтихара Шаха, сначала боевики напали на штаб-квартиру полиции в городе Танк в провинции Дера Исмаил Хан, где двое полицейских "погибли мученической смертью" и еще трое были ранены, а двое нападавших погибли. Третий боевик был убит солдатами при нападении на соседний армейский пост.
 
Уже через несколько часов боевики также напали на военный пост в граничащем с Афганистаном северо-западном регионе Хайбер, убив двух солдат и ранив еще пятерых.
 
Пока никто не взял на себя ответственность за нападения, но в них подозревают пакистанских талибов, известных как Техрик-э-Талибан Пакистан (ТТП). 

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