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Партизаны проникли в дивизию армии РФ под Москвой

Представители Атеш отметили, что в структуре самой дивизии сейчас производится расширение и укрепление их агентурной сети.
Партизаны проникли в дивизию армии РФ под Москвой

 

Украинские партизаны с Атеш проникли в дивизию имени Дзержинского в Балашихе под Москвой и получили полезную информацию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале партизанского движения Атеш.   Они отметили, что их агент из числа офицеров вошел в эту дивизию.   "Мы уже получили список личного состава, который участвует в (войне против Украины – ред.). Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении партизан.   В Атеш также подчеркнули, что в структуре самой дивизии сейчас производится расширение и укрепление их агентурной сети для более качественной деятельности.      

Cмотрите фотогалерею: Партизаны проникли в дивизию армии РФ под Москвой

  Напомним, представители АТЕШ зафиксировали большой эшелон техники на железнодорожном вокзале в Джанкое.   Кроме того, они показали оборонительные сооружения русской армии во временно оккупированном Черноморском районе Крыма.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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