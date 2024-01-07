Представители Атеш отметили, что в структуре самой дивизии сейчас производится расширение и укрепление их агентурной сети.

Украинские партизаны с Атеш проникли в дивизию имени Дзержинского в Балашихе под Москвой и получили полезную информацию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале партизанского движения Атеш. Они отметили, что их агент из числа офицеров вошел в эту дивизию. "Мы уже получили список личного состава, который участвует в (войне против Украины – ред.). Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении партизан. В Атеш также подчеркнули, что в структуре самой дивизии сейчас производится расширение и укрепление их агентурной сети для более качественной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: Партизаны проникли в дивизию армии РФ под Москвой

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Напомним, представители АТЕШ зафиксировали большой эшелон техники на железнодорожном вокзале в Джанкое. Кроме того, они показали оборонительные сооружения русской армии во временно оккупированном Черноморском районе Крыма. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp