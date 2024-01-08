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В Иране взорвались 16 кораблей с оружием для хуситов - соцсети

Детонация произошла на всех 16 кораблях, загруженных большим количеством оружия и боеприпасов.
В Иране взорвались 16 кораблей с оружием для хуситов - соцсети

В Иране произошли взрывы в порту, в результате чего были уничтожены суда, перевозившие оружие для хуситов из Йемена. Об этом сообщает Telegram-канал AteoBreaking.

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Сообщается, что детонация произошла на всех 16 кораблях, загруженных огромным количеством оружия и боеприпасов.
 
Для справки: йеменские хуситы поддерживают палестинцев в войне против Израиля. Ранее они предостерегли все международные судоходные компании от сотрудничества с израильскими портами и предупредили, что будут атаковать все направляющиеся туда корабли.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.

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