В США прокомментировали падение Ил-76 в РФ

У Соединенных Штатов пока нет информации, которая могла бы подтвердить присутствие украинских военнопленных на борту.

США не могут подтвердить или опровергнуть, что украинские военнопленные находились на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ. Об этом сообщает Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Американская сторона по состоянию на данный момент не располагает информацией, которая могла бы подтвердить, что в упавшем в Белгородской области российском военно-транспортном самолете Ил-76 находились украинские военнопленные. Мы видели сообщения, но не можем подтвердить их. Работаем над тем, чтобы получить больше данных", - сказал Кирби.



В свою очередь бывший специальный советник по делам России при Сухопутных войсках США в Европе Марк Войджер в комментарии Sky News отметил, что маловероятно, что на борту российского Ил-76 были украинские военнопленные. Также он добавил, что информация, которая сейчас появляется, "отрывочная".

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/sun8p3VcgB — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2024

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