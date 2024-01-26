В Белом доме сделали заявление о поддержке Украины

Украина получает помощь от группы союзников, в которую входят 50 стран, а также отдельную помощь разных стран.

Никаких послаблений или разобщенности в вопросе поддержки Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России, нет. Страны, занявшие активную позицию по поводу российского вторжения и помощи Украине, продолжают обеспечивать непрерывную помощь Киеву. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

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В своей речи он напомнил о существующей группе по обороне Украины в формате Рамштайн, в которую входят более 50 государств и возглавляемой министром обороны США Ллойдом Остином.



"У этой коалиции партнеров все еще есть очень много энергии, чтобы действовать для оказания помощи Киеву. Плюс решение о предоставлении Украине помощи принимает отдельно каждое государство", - указал он.



Также он подчеркнул, что союзники настроены решительно в своей поддержке Украины.



"Мы не видели никакого ослабления или недостатка единства, когда речь идет о поддержке Украины", - подчеркнул он и призвал продолжать помогать украинской армии.

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