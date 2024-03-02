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В России заявили о бое с "боевиками" в Ингушетии

Группа "бандитов" вроде бы собиралась совершить "резонансные преступления террористической направленности", утверждают российские силовики.
В России заявили о бое с "боевиками" в Ингушетии

 

Вечером в субботу в ингушском городе Карабулак вспыхнула стрельба. Российские силовики ведут бой с группой "боевиков", сообщил 2 марта Национальный антитеррористический комитет РФ.   "В Ингушетии во время проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, которые вынашивают намерение совершить резонансные преступления террористической направленности", – говорится в сообщении   Утверждается, что при попытке задержания "боевики" открыли огонь по "силам правопорядка".   В НАК заявили, что в целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения "террористов" введен режим контртеррористической операции (КТО). Произведена эвакуация населения.   "Обстановка контролируется оперативным штабом НАК", – уверяют силовики.       Напомним, прошлой весной в республике Ингушетия произошли три больших боевых столкновения. Тогда были убиты и ранены российские силовики. В регионе действовал режим контртеррористической операции.   В РФ выпускникам дипломы стали выдавать только вместе с повесткой.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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