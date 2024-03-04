Польские фермеры на границе не пропускают груз для военных - волонтер

Перед пунктом пропуска Медика-Шегини застряли два грузовика с авто для фронта. Польская полиция никак не реагирует на ситуацию.

Польские фермеры, заблокировавшие границу с Украиной, не пропускают груз для военных, который ожидают на фронте. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил в соцсети Х волонтер Назар Смык. По его словам, перед пунктом пропуска Медыка-Шегини застряли два грузовика, которые везут четыре военных грузовика Daf. "Это демилитаризованные военные грузовики, которые идут на один из фондов, они уже оплачены. Уже на месте их распределят между бригадами, в частности для 12-й бригады специального назначения Азов Национальной гвардии Украины. Сказали поляки, что не пропустят. Говорил с посольством, там сказали, что вся граница перекрыта. Полиция пыталась перебросить грузовики на второй пропускной пункт, а там пропускают одну фуру в час, если я туда поеду, то буду несколько суток стоять", – передает слова Смыка Zaxid.net. При этом волонтер отметил, что польская полиция никак не реагирует на ситуацию. Он добавил, что такая ситуация с задержкой военной техники на границе продолжается с начала зерновой блокады, логистика увеличилась с пяти до 14 дней. Еще шесть грузовиков и прицепов стоят в Нидерландах уже две недели, потому что перевозчики не могут их забрать. Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию. Зеленский: Ситуация на границе давно вышла за пределы экономики и морали

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