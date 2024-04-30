Семейная пара из РФ годами жила в Чехии и координироваоа операции ГУР - СМИ

Речь идет о взрывах складов с боеприпасами и отравлениях руководителей подобных фирм, в том числе болгарского торговца оружием, который считался поставщиком боеприпасов для Украины.

Серию взрывов и отравлений, которые ГРУ организовывало в Европе, координировала семейная пара - Николай и Елена Шапошниковы, которые в 1990-х получили политубежище в Чехии. Об этом говорится в расследовании The Insider.

По данным авторов расследования, в числе которых Христо Грозев, Николай Шапошников работал в группе Imex, которая занималась торговлей оружием. Его жена также была вовлечена в работу Imex и руководила действиями своего мужа в прямой координации с главой в/ч 29155 ГРУ генералом Андреем Аверьяновым. Чешская полиция выяснила, что она передавала Аверьянову полученную информацию о предстоящих сделках по продаже оружия.

Отмечается, что на основе этих сведений ГРУ готовили диверсионные операции против компаний, чьи поставки могли вредить военным интересам РФ. Речь идет о взрывах складов с боеприпасами и отравлениях руководителей подобных фирм, в том числе болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева - на тот момент он считался поставщиком боеприпасов для Украины.

Шапошниковы, несмотря на скромный доход (650 долларов в месяц), владели недвижимостью в Чехии, а также виллой "Елена" в Греции стоимостью около 275 тысяч евро, где неоднократно останавливались агенты ГРУ. По данным The Insider, в 2015 году Елене Шапошниковой и другим агентам в/ч 29155, участвовавшим во взрывах складов и отравлении Гебрева, было присвоено звание Героя России.

После того, как супругами заинтересовались чешские следователи, Николай стал злоупотреблять алкоголем и умер в феврале от сердечного приступа, пишет издание. Елена Шапошникова проживает в Греции и заявляет, что ее преследуют "из-за русских корней".

Ранее сообщалось, что следствие в Чехии подтвердило, что взрывы на военных складах в Врбетике в 2014 году устроили сотрудники ГРУ, которые также покушались в Солсбери в Великобритании на двойного агента Сергея Скрипаля.

Напомним, Чехия обвинила Россию в взрыве складов боеприпасов во Врбетицах в 2014 году. После подрыва арсенала между странами резко ухудшились отношения. Также Прага потребовала возмещения от Москвы.

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