В Институте изучения войны считают, что россияне могут либо идти на Покровск, либо пытаться продвинуться на север к Часовым Яру.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские войска имеют возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой, но остается непонятным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем. Об этом сообщают в ISW.

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Российские мил-блогеры высказывали предположения о том, какие цели могут преследовать российские войска к северо-западу от Авдеевки, но четкого консенсуса в этом вопросе нет.

Несколько известных блогеров утверждали, что российские войска проводят наступательные операции возле Керамика с целью продвижения в направлении Архангельского, а также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокол и на юго-запад в направлении линии Новопроковское-Новоселовка Первая.

"По оценкам ISW, продолжающаяся стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровске, либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вместе с российскими силами в районе Часов Яра", - говорится в сообщении.

Напомним, супруги из РФ годами жили в Чехии и координировали операции ГУР. Речь идет о взрывах складов с боеприпасами и отравлении руководителей подобных фирм, в частности болгарского торговца оружием, который считался поставщиком боеприпасов для Украины.