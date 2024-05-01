В Дании введут срочную службу для женщин

По новому законодательству женщины будут проходить срочную службу на тех же условиях, что и мужчины.

В Дании с января 2027 г. введут срочную военную службу для женщин и увеличат количество призывников. Об этом во вторник, 30 апреля, пишет Danmarks Radio

Указывается, что женщины в стране до сих пор имеют право на срочную службу, но по желанию. В будущем же девушки должны будут проходить военное обучение наравне с мужчинами.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен подчеркнул, что призывники будут играть центральную роль в выполнении задач вооруженных сил страны и усилят возможности национальной мобилизации в случае сложной ситуации, которая, по его словам, уже "возникает".

Срочная служба продлится до 11 месяцев, которые разделят на 5 месяцев базовой подготовки и еще 6 месяцев оперативной службы. В настоящее время срочная служба в Дании длится всего 4 месяца.

Указывается, что ежегодно на службу планируют призывать около 7500 призывников.

"В 2023 году на срочную службу в Дании призвали 4700 человек, из них каждая четвертая - женщина", - отмечают журналисты.

Также в Дании восстановят должности сержантов и лейтенантов срочной службы. Им придется отслужить два года, чтобы помогать учить рядовых призывников.

На новую модель призыва выделили 16 миллиардов датский крон (свыше 2 млрд евро). В общей сложности страна инвестирует в оборону рекордные 95 миллиардов крон (12 млрд евро).

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия намерена модернизировать свою армию, чтобы быть готова к ведению войны.

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