В Австралии умер крокодил, которому было 110 лет

Морской крокодил Кассиус был длиной 5,48 метра, весил около тонны и дожил до 110 лет.

В Австралии умер самый большой в мире живущий в неволе крокодил. Об этом сообщил заповедник Парк крокодилов Маринленд (Marineland Melanesia Crocodile Habitat) в Facebook в субботу, 2 ноября.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти нашего любимого друга Кассиуса. Он был не просто крокодилом, он был дорогим членом нашей семьи и приносил радость и компанию своему лучшему другу Джорджу более 37 лет", – говорится в сообщении.

Морской крокодил Кассиус жил в парке с 1987 года и продолжал расти до 2010 года, удлинившись еще на 18 см. В результате он был длиной 5,48 метра, весил около тонны и дожил примерно до 110 лет. Кассиуса занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самого длинного крокодила, живущего в неволе.

Кассиуса поймали на Северной территории Австралии, где он нападал на скот фермеров, атаковал моторные лодки и когда-то потерял часть передней левой лапы, фрагмент морды и кончик хвоста – примерно 15 см.

Зоологи считают, что Кассиус прожил гораздо дольше, чем такие крокодилы обычно живут в природе. В октябре его состояние ухудшалось, 5 октября его перевезли в клинику со специальным уходом, но спасти не смогли.

Напомним, во Флориде родился первый в мире белый аллигатор. Этот крокодил может показаться рядовому туристу альбиносом, но на самом деле это еще более редкая форма рептилии, известная как лейцистический аллигатор.

В Китае с фермы сбежали более 70 крокодилов

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp