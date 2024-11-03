Харрис обошла Трампа в традиционно республиканском штате

В Айове Харрис поддерживают 47% вероятных избирателей, тогда как Трамп имеет 44%. В штабе республиканца считают эти результаты искривленными.

Кандидат в президенты США Камала Харрис опередила своего соперника Дональда Трампа в Айове - штате, где Трамп легко победил в 2016 и 2020 годах. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, передает Reuters. Отмечается, что в Айове Харрис поддерживают 47% вероятных избирателей, тогда как Трамп имеет 44%. Это значительное изменение по сравнению с сентябрьским опросом, где Трамп опережал Харрис на 4 процентных пункта. "Опрос показывает, что сдвиг в пользу Харрис вызван женщинами, в том числе старшими и независимыми избирателями", - отмечает издание Des Moines Register. Несмотря на то, что преимущество Харрис находится в пределах погрешности в 3,4%, это свидетельствует об изменениях в традиционно республиканском штате. В штабе Трампа это назвали "явным отклонением" и отметили, что опрос Emerson College более точно отражает состояние электората штата Айова. Результаты проведенного Emerson College/RealClearDefense 1-2 ноября выявили значительное преимущество Трампа на 10 процентных пунктов. Эта разница частично объясняется высокой поддержкой Трампа среди мужчин и независимых избирателей, тогда как Харрис пользуется популярностью среди молодежи до 30 лет. Айова дает шесть голосов в Коллегии избирателей, а для победы на выборах нужно 270 голосов. Ранее сообщалось, что Трамп отстает от Харрис среди женщин-избирателей на 14 пунктов. А женщины чаще мужчин ходят на выборы. Напомним, что Трамп и Харрис почти сравнялись в ключевом штате. Демократка только на один процент опережает республиканца.

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