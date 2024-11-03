Все пустыни Саудовской Аравии замело снегом

Температура в северных регионах Саудовской Аравии редко опускается так низко, поэтому этот снег стал настоящим сюрпризом.

Впервые в истории в северных регионах Саудовской Аравии выпал снег. Об этом сообщает Independentpersian в воскресенье, 3 ноября.

Температура здесь редко опускается так низко, поэтому этот снег стал настоящим сюрпризом.

بارش برف روز شنبه بخش‌های گسترده‌ای از منطقه الجوف در شمال عربستان سعودی را سفیدپوش کرد.

به گزارش رسانه‌های سعودی، برف پاییزی پس از دو روز بارش شدید باران و تگرگ این منطقه را در بر گرفت. pic.twitter.com/Eny17IxCna

— independentpersian (@indypersian) November 3, 2024

Известно, что недавно в этом регионе был мощный ливень с градом.

Напомним, в Южной Африке 21 сентября выпал снег. Местами сугробы достигали до двух метров.

Также ранее сообщалось, что в пустыне Сахара упала температура и выпал снег.

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