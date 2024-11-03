Разведка указывает на гибель десятков заложников ХАМАС

Боевики убили около 30 взятых в плен, считает разведсообщество. Еще как минимум семь заложников погибли в результате военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Из удерживаемого радикальным исламистским движением ХАМАСиз101 заложника только 51 человек остается в живых. Об этом пишет Israel Hayom со ссылкой на данные разведки.

Боевики убили около 30 взятых в плен, считает разведсообщество. Еще как минимум семь заложников погибли в результате военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Официально израильская сторона подтвердила смерть 37 заложников. Власти Израиля допускают, что фактическое количество остающихся в живых заложников может быть меньше.

Кроме того, в ряде случаев данные о 51 заложнике, которых разведка Израиля считает живыми, отрывочны или устарели.

Официальные лица предоставляют семьям пленников всю информацию. По словам источников, некоторые семьи согласились с выводами власти, другие ждут окончательного подтверждения.

Напомним, тела шести убитых заложников, которых ХАМАС похитил еще в начале войны, были обнаружены в августе в секторе Газа.

Израиль подтвердил гибель двух заложников ХАМАС

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