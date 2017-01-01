Разработан анализ крови, выявляющий меланому

Ученые разработали тест, позволяющий обнаружить рак кожи на ранних стадиях. Сейчас, чтобы диагностировать меланому, врачи полагаются на осмотр кожи и биопсию.

Австралийские ученые разработали тест, позволяющий обнаружить рак кожи на ранних стадиях.

Ученые говорят, что впервые меланому можно будет выявить до того, как она станет неизлечимой.

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Сейчас, чтобы диагностировать меланому, которая прогрессирует очень быстро, врачи полагаются на осмотр кожи и биопсию.

Исследователи утверждают, что анализ крови может дать более точные результаты, чем простой осмотр пациента . Это поможет спасти много жизней.

Разработанный учеными тест позволяет определить меланому по анализу на антитела, которые вырабатываются организмом, чтобы противодействовать раку на ранних стадиях.

В тестировании приняли участие 200 человек, у половины из них был диагностирован рак. В 81,5% случаев тест себя оправдал.

Следующие три года ученые планирую проволить клинические испытания. Их цель - довести точность теста до 90%. Они надеются, что применение теста будет одобрено через 5 лет.

Злокачественная меланома является наиболее серьезной формой рака кожи.

Избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей считается одной из наиболее частых причин появления этого заболевания.

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Первые признаки меланомы разнообразны: они могут сводиться к изменениям существующих на теле родимых пятен (родинок), а также появлению новых образований.

Опытный дерматолог может довольно точно обнаружить рак. Однако, говорит профессор Мел Циман, новый тест позволит ускорить его диагностику.

"Довольно часто в обычной клинической практике на ранней стадии меланому довольно тяжело отличить от обыкновенной родинки", - рассказал ученый ВВС.

Исследователи сначала выделили 1 627 функциональных белков, из которых впоследствии были выделены 10 антител, позволяющих довольно точно определить меланому.

Профессор Циман говорит, что ранняя диагностика критически важна при этом заболевании.

"Если мы можем удалить меланому на стадии, пока толщина опухоли не превышает 1 мм, шансы на выздоровление пациента составляют 98-99%", - говорит ученый.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, именно на это новообразование приходиться большая часть смертельных исходов. Меланома также входит в число наиболее распространенных видов рака среди молодежи.

В Австралии, стране с самым высоким уровнем заболеваемости меланомой в мире, от нее умирает около 1500 человек ежегодно.

Стоит отметить, что, по словам ученых, новый тест не позволяет определить другие формы рака кожи, кроме меланомы.

Ранее сообщалось о том, что в древности люди почти не болели раком.