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"Снимай мех навсегда!": как прошла всеукраинская акция

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Комментариев: 4
На улицы нескольких городов активисты вышли вместе с домашними собаками, кошками, лисами и хорьками.
В городах Украины прошла акция против меха
В городах Украины прошла акция против меха
bbc.com

Акция "Снимай мех навсегда!" прошла в крупнейших городах Украины. С призывом выйти на улицы к людям обратилась зоозащитная организация "UAnimals".

В Киеве, Одессе и Львове сотни людей пришли на центральные площади с плакатами "Мех пахнет кровью" и "Жизнь животных важнее шубы".

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С собой участники акции привели также домашних животных. На улицы вывели не только собак и кошек, но также лисиц и хорьков.

Организаторы акции отмечают, что в течение нескольких лет работы уговорили присоединиться к акции украинских дизайнеров.

"Однако спрос рождает предложение, поэтому важен отказ от кровавого материала каждого отдельного человека. Мех подходит только животным!", - заявляют в "UAnimals".

Участники акции призвали граждан отказаться от одежды из натурального меха. Они также настаивают на закрытии производств, специализирующихся на одежде из меха.

Активисты требуют от Верховной Рады утвердить законопроект о запрете мехового производства в Украине.

На акцию некоторые участники также принесли старые шубы, чтобы отдать их благотворительным организациям, которые должны передать старые вещи бездомным.

 

 

BBC Украина
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (4)
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k2s11ltk    24.02.2019, 21:54
Оценка:  +1
k2s11ltk
Під раду вийдіть, та не собак з кицьками вивидіть, а хоч песців з норками!
Хто у нас ті міхи купує?
Це нагадує, як пораду супрун, відмовитися українцям від чорної ікри!
Alexsy    24.02.2019, 21:29
Оценка:  +1
Alexsy
Интересно у них собаки морковку жрут?
Alexsy    24.02.2019, 21:29
Оценка:  +1
Alexsy
Интересно у них собаки морковку жрут?
Michael2811    24.02.2019, 21:12
Оценка:  +3
Michael2811
Скажите тем кто в дублёнках и пыжике,а не тем кто в фуфаечке.
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