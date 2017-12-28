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В Киеве водитель напереходе насмерть сбил женщину

Комментариев: 1
От полученных травм женщина погибла мгновенно.
В Киеве водитель напереходе насмерть сбил женщину
© kiev.informator.ua
Фото 1/15
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
  • ДТП на бульваре Вацлава Гавела
В Киеве водитель напереходе насмерть сбил женщину
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В Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

“Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно“, - говорится в сообщении.

Информатор уточнил, что погибшей 80 лет, ДТП произошло в 20 метрах от перехода. У водителя сильный стресс. Он закрылся в машине и отказывается комментировать ситуацию. 

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа. Бульвар Гавела полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

Напомним, 27 декабря в Киеве Land Rover сбил человека на пешеходном переходе, от полученных травм мужчина умер на месте. СМИ пишут, что за рулем был судья.

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Теги: ДТП, Киев, переход, пешеходы
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Комментариев (1)
Junker27    28.12.2017, 23:38
Оценка:  0
Junker27
Ехал ,видел... Скажу что это не переход а проход в темноте .бабушка не успела пройти а водитель не смог отреагировать.темно и грязь на дорогах бл...ть всему вина.
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