В Киеве водитель напереходе насмерть сбил женщину

От полученных травм женщина погибла мгновенно.

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

“Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно“, - говорится в сообщении.

Информатор уточнил, что погибшей 80 лет, ДТП произошло в 20 метрах от перехода. У водителя сильный стресс. Он закрылся в машине и отказывается комментировать ситуацию.

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа. Бульвар Гавела полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

Напомним, 27 декабря в Киеве Land Rover сбил человека на пешеходном переходе, от полученных травм мужчина умер на месте. СМИ пишут, что за рулем был судья.